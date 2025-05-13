Рейд прошел в рамках работы над уголовным делом группы, которая организовала канал незаконной миграции. В проверке рынков и других объектов участвовали сотрудники СК, МВД, ФСБ, Росгвардии и военкоматов. В полицию доставлены 378 человек. Всех иностранцев проверили. У 342 задержанных криминалисты взяли образцы эпителия, чтобы сопоставить с информацией федеральной базы геномных данных в связи с нераскрытыми преступлениями, уточнили в региональном управлении Следственного комитета. Как выяснилось, два десятка мигрантов находятся в Красноярске с нарушениями законодательства. Решается вопрос о выдворении из страны двух человек. Выявлены новые факты организации незаконной миграции и фиктивной постановки иностранцев на учет. 56 человек, имеющих гражданство РФ, получили направления для постановки на воинский учет, некоторым вручены повестки в военные комиссариаты.