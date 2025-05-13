В Омске бесплатно выступят Полина Гагарина и Хабиб

Как сообщили в пресс-службе семейного парка развлечений «Вокруг света», 1 июня он отметит свой День рождения с двойным звёздным составом.
В Международный день защиты детей омский парк приглашает жителей и гостей города на фееричный праздник.
С 12:00 до 18:00 посетители смогут увидеть яркие выступления артистов на ходулях и профессиональных аниматоров, шоу-программы, а также акробатические номера и музыкальный спектакль. Также каждый сможет принять участие в интерактивных играх и увлекательных конкурсах, мастер-классах по прикладному искусству.
Кульминацией праздника станет празднование Дня рождения парка, которое начнется в 16:00. В этот день на сцене ПКиО «Зеленый остров» выступят Полина Гагарина, известная своими хитами «Кукушка», «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», а также популярный среди молодежи певец и блогер Хабиб.
Вход свободный для всех желающих.
Кроме того, в этот день семейный парк «Вокруг света» представит новые развлекательные зоны.
Ранее мы писали, что в Омске к 80-летию Победы открылся парк «Патриот».