В Омске бесплатно выступят Полина Гагарина и Хабиб

С 12:00 до 18:00 посетители смогут увидеть яркие выступления артистов на ходулях и профессиональных аниматоров, шоу-программы, а также акробатические номера и музыкальный спектакль. Также каждый сможет принять участие в интерактивных играх и увлекательных конкурсах, мастер-классах по прикладному искусству.