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В Братске после майских праздников взлетели цены на бензин

Топливо подорожало на 20 копеек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске после майских праздников взлетели цены на бензин. Подорожание произошло на 20 копеек. Об этом сообщает «Байкал 24». Теперь водителям приходится платить 58 рублей 20 копеек за АИ-92 и 61 рубль 50 копеек за АИ-95.

— Стоимость дизельного топлива также увеличилась и теперь составляет 77 рублей 13 копеек за литр, — пишет информационное агентство.

Единственным исключением стал бензин АИ-100, сохранивший прежнюю стоимость — 85 рублей 40 копеек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и Ангарске тоже взлетели цены на бензин. Но при этом самая высокая стоимость топлива остается в Братске.