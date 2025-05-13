В Братске после майских праздников взлетели цены на бензин. Подорожание произошло на 20 копеек. Об этом сообщает «Байкал 24». Теперь водителям приходится платить 58 рублей 20 копеек за АИ-92 и 61 рубль 50 копеек за АИ-95.
— Стоимость дизельного топлива также увеличилась и теперь составляет 77 рублей 13 копеек за литр, — пишет информационное агентство.
Единственным исключением стал бензин АИ-100, сохранивший прежнюю стоимость — 85 рублей 40 копеек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и Ангарске тоже взлетели цены на бензин. Но при этом самая высокая стоимость топлива остается в Братске.