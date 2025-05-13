В Братске после майских праздников взлетели цены на бензин. Подорожание произошло на 20 копеек. Об этом сообщает «Байкал 24». Теперь водителям приходится платить 58 рублей 20 копеек за АИ-92 и 61 рубль 50 копеек за АИ-95.