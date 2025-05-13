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Старые паспорта казахстанцев будут изымать при оформлении новых — МВД

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. МВД Казахстана внесло поправки в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта.

Источник: Правительство для граждан

В проекте приказа, который находится на обсуждении на портале «Открытые НПА» сказано, что паспорта, подлежащие сдаче в уполномоченный орган, нужно изымать сразу при оформлении нового паспорта.

Вместе с тем, при необходимости временного использования паспорта (до получения нового) у граждан имеется возможность оставить старый паспорт на руках на основании написания произвольного заявления, с указанием причины.

говорится в приказе

Причина нововведения в том, что выявляются факты вторичного использования недействительных документов. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности, подчеркнули в МВД.