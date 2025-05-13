Инфекционист Жемчугов назвал симптомы энцефалита

Энцефалит, которым люди заражаются через укус клеща, может не обнаруживать себя до полугода. Как объяснил aif.ru доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, инкубационный период этого заболевания длится от недели до шести месяцев.
«Продолжительность инкубационного периода зависит от дозы вирусов, которая введена при укусе клеща, иммунитета человека и некоторых других факторов», — отметил он.
По словам инфекциониста, энцефалит проявляется очень высокой температурой.
«Это сильнейшая головная боль, когда человек теряет сознание и перестает воспринимать окружающих. Потом боли начинаются во всех периферических нервах, спинном мозге и так далее. То есть, основные симптомы: высокая температура и сильная головная боль», — объяснил Жемчугов.
Он подчеркнул, что в случае укуса клеща необходимо обязательно извлечь его и сдать на анализ, чтобы при необходимости своевременно начать лечение. Это позволит избежать негативных последствий для здоровья, которые могут привести к летальному исходу.
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