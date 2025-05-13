Хоккейную команду «Омские ястребы» покидают сразу 13 игроков

Главный тренер хоккейной команды «Омские ястребы» Виталий Черночуб на пресс-конференции в понедельник, 12 мая 2025 года, анонсировал глобальное обновление состава на будущий сезон. Это связано с возрастом игроков, по которому парни уже не подходят для игры в «молодежке».
«За все четыре года моей работы в клубе могу сказать, что нас ждет самое глобальное обновление. Команду покидают тринадцать человек из-за возраста. Тринадцать! Такого никогда не было. Это будет первое такое испытание для “Омских Ястребов”. Можно сказать, на следующий год команда изменит свой облик и будет совсем другой. По исполнителям — те многие, к чьим фамилиям вы уже привыкли, их вы не увидите. Но это такая спортивная жизнь. В общем-то Молодежная хоккейная лига тем и отличается, что постоянно игроки уходят, приходят новые. Будет новый вызов, серьезное испытание и для команды, и для тренеров. Большой плюс в том, что многие молодые ребята в защитной линии уже поиграли с нами в регулярном чемпионате, набрались опыта. Вратарь, который играл у нас первым номером, уходит, тогда первым номером станет другой. Труд, труд и только труд», — цитирует Виталия Черночуба пресс-служба клуба.
Напомним, в молодежной команде могут играть хоккеисты в возрасте до 21 года. Под конец текущего сезона многим «ястребам» уже исполнилось 20 лет. Среди них вратарь Сергей Долгов, защитники Николай Захаров, Артем Куликовский, Данил Сыслов, выступавший в текущем сезоне за «Авангард» Михаил Гуляев; нападающие Андрей Заикин, Вячеслав Малов, Эдуард Голоднюк, Егор Ядыкин.