Губернатор Омской области рассказал о готовности к паводку

«Обычно по омским рекам идут три волны паводка. Первая — это снеготаяние, затем — ледоход, третья — это сбросы воды с ГЭС в Казахстане, после чего она идет к нам в регион. Сейчас мы проходим третью волну», — привел слова Виталия Хоценко портал tass.ru.