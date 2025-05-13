Губернатор Омской области рассказал о готовности к паводку

В середине мая 2025 года на севере Омской области продолжает действовать режим ЧС из-за угрозы половодья. Насколько защищен сейчас Усть-Ишимский район и чего можно ожидать в проблемной локации — рассказал губернатор Виталий Хоценко.
По словам главы региона, в муниципалитете создали укрепленные земляные дамбы. Готовиться к возможному разгулу водной стихии начали предварительно — еще в 2024-м. В районе на постоянной основе дежурят сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций.
«Обычно по омским рекам идут три волны паводка. Первая — это снеготаяние, затем — ледоход, третья — это сбросы воды с ГЭС в Казахстане, после чего она идет к нам в регион. Сейчас мы проходим третью волну», — привел слова Виталия Хоценко портал tass.ru.
Губернатор также отметил, что сейчас вода в реке Иртыш прибывает, но остается ниже критических отметок гидропостов. Плохих прогнозов специалисты не дают, однако, по словам Хоценко, спасатели должны быть в готовности на случай ЧП.