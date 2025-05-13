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В самарском ИЦ-1 прошел конкурс «А ну-ка, девушки!» среди нарушительниц закона

Накануне в исправительном учреждении № 1 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Самарской области состоялся яркий конкурс талантов среди женщин, приговоренных к принудительным работам.

Накануне в исправительном учреждении № 1 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Самарской области состоялся яркий конкурс талантов среди женщин, приговоренных к принудительным работам.

Участницы конкурса «А ну-ка, девушки!» вложили много сил и творчества в подготовку номеров: придумали оригинальные сценарии, пошили эффектные костюмы и продемонстрировали отличные актерские способности.

Женщины смогли проявить себя творчески, показать находчивость и трудолюбие, подчеркнув, что искусство способно преодолеть любые преграды.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

Первое место заняла команда ФКУ ИЦ-1,

Второе место досталось второй команде ФКУ ИЦ-1,

Третье место завоевала команда УФИЦ № 3.

Заместитель руководителя ФСИН Самарской области Бибигуль Калиева подчеркнула значимость подобных мероприятий для осужденных.

По её словам, такие конкурсы помогают раскрывать творческие таланты, учиться командной работе, правильно расходовать энергию и приобретать полезные навыки, необходимые для жизни вне стен учреждения.

Вечер завершился громкими аплодисментами зрителей, награждением победителей дипломами и общей фотосессией.

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