Россиянам рассказали, как получить пассивный доход размером с зарплату со вклада

Россияне могут получать пассивный доход, равный полноценной зарплате. Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Игорь Алутин сообщил, как этого достичь.
По его словам, получить приличный ежемесячный доход можно по вкладу в 6,5 миллиона рублей. Расчет учитывает налог. Финансист напомнил: если Банк РФ до конца 2025 года повысит ключевую ставку, то увеличится и необлагаемый доход. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время лучше всего обратить внимание на долгосрочные сбережения.
Игорь Алутин предупредил об ограниченных условиях для получения дохода в некоторых банках. Они выставляют максимальную ступень в пассивной прибыли на разных уровнях. Например, банк может ограничить условия для получения высокого дохода суммой вложения до 1,5 миллиона рублей.
«Выходом в таком случае будет разделение крупной суммы на несколько вкладов в разных банках под максимально высокий процент», — порекомендовал экономист в беседе с «Прайм».
В России может появиться и еще одна возможность заработать. В ГД предложили выплачивать средства гражданам за информацию о нарушениях миграционного законодательства.