Россиянам рассказали, как получить пассивный доход размером с зарплату со вклада

По его словам, получить приличный ежемесячный доход можно по вкладу в 6,5 миллиона рублей. Расчет учитывает налог. Финансист напомнил: если Банк РФ до конца 2025 года повысит ключевую ставку, то увеличится и необлагаемый доход. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время лучше всего обратить внимание на долгосрочные сбережения.