НАТО задумался над военной доктриной: чему научили Европу опыты в украинской «лаборатории»

А лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо и вовсе назвал государственным переворотом план главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы Фон дер Ляйен по перевооружению европейских стран. Он уверен, что на практике это будет означать, что она получит в свои руки оборонные бюджеты, которые обычно находятся в ведении исключительно национальных государств.