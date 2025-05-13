НАТО задумался над военной доктриной: чему научили Европу опыты в украинской «лаборатории»

Нынешнее положение военной доктрины Североатлантического альянса крайне уязвимо — доктрина просто устарела. А господство альянса в небе уже ставится под сомнение. Об этом сообщает Business Insider.
«Западные союзники Украины все чаще рассматривают конфликт как лабораторию современной войны, которая дает множество уроков. Военные эксперты сообщили, что действия России на Украине показывают, что господство НАТО в воздухе ставится под сомнение», — говорится в статье.
В качестве особого экспертного мнения издание приводит слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который заявил, что Североатлантическому альянсу нужно переосмыслить военную доктрину, в том числе и в области применения беспилотников, чтобы быть способным конкурировать с Россией.
Члены альянса соглашаются с Залужным — кроме крупномасштабных и дорогостоящих систем, находящихся во главе возможностей НАТО, альянсу нужна масса дешевого, расходуемого оружия, такого как беспилотные летательные аппараты.
В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы», на которую благодаря использованию механизмов ЕС, таких как выпуск облигаций и смягчение правил, можно высвободить до 800 млрд евро для оборонной промышленности и закупок вооружений.
Однако почти сразу эти залихвацкие планы подвергли жесткой критике. Так эксперты отметили, что эта цифра основана на предположениях, а не на конкретных расчетах, что ставит под сомнение возможность быстрого реформирования оборонного сектора.
Бывший премьер-министр Италии и глава партии «Движение пяти звезд» Джузеппе Конте заявил, что план перевооружения Евросоюза поспособствует распаду организации. Восемьсот миллиардов потратятся впустую, позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно. Этот план не только не принесет пользы Европе, но и будет способствовать ее распаду, уверен политик.
А лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо и вовсе назвал государственным переворотом план главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы Фон дер Ляйен по перевооружению европейских стран. Он уверен, что на практике это будет означать, что она получит в свои руки оборонные бюджеты, которые обычно находятся в ведении исключительно национальных государств.