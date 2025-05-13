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В Башкирии прогнозируются грозы и сильный ветер

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды в Башкирии. По словам синоптиков, середина мая ознаменуется грозами, осадками и сильным ветром. Так, сегодня, 13 мая, днем воздух прогреется до +17…+22°C. В горных районах максимальная температура не превысит +12°C.

В среду, 14 мая, местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранит северо-восточное и восточное направление с умеренной интенсивностью, во время гроз возможны порывы. Ночные температуры составят +7…+12°C, дневные — +17…+22°C.

На следующий день, 15 мая, ночью ожидаются дожди, в некоторых районах сильные. Днем осадки будут менее интенсивными. В отдельных местностях возможны грозы. Ветер сменит направление с северо-восточного на западный при умеренной скорости. Температура ночью +10…+15°C, днем +15…+20°C.

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