В Башкирии прогнозируются грозы и сильный ветер

Озвучен прогноз погоды в Башкирии. По словам синоптиков, середина мая ознаменуется грозами, осадками и сильным ветром. Так, сегодня, 13 мая, днем воздух прогреется до +17…+22°C. В горных районах максимальная температура не превысит +12°C.
В среду, 14 мая, местами прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранит северо-восточное и восточное направление с умеренной интенсивностью, во время гроз возможны порывы. Ночные температуры составят +7…+12°C, дневные — +17…+22°C.
На следующий день, 15 мая, ночью ожидаются дожди, в некоторых районах сильные. Днем осадки будут менее интенсивными. В отдельных местностях возможны грозы. Ветер сменит направление с северо-восточного на западный при умеренной скорости. Температура ночью +10…+15°C, днем +15…+20°C.
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