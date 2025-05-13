Волки, лисы, медведи: в РФ переутвердили список запрещенных к содержанию животных

В России переутвержден список, включающий животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались некоторые виды ящериц, змей и черепах. Об этом свидетельствует распоряжение российского премьера Михаила Мишустина.
Всего в перечне представлена 121 позиция. Например, россиянам запрещено держать дома крокодилов. В список попали и лисы.
Под запретом оказались также некоторые виды рыб. Жители страны не смогут завести скатов, полутораметровых морских окуней и акул. Помимо прочего, в перечне отмечены гиены, слоны, приматы, волки и медведи.
В РФ хотят также расширить список нарушений, попадающих под лишение прав. Проект уже внесли в ГД. Депутаты планируют ужесточить ответственность за создание помех движению машин скорой помощи.