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Волки, лисы, медведи: в РФ переутвердили список запрещенных к содержанию животных

В России переутвердили перечень запрещенных к содержанию дома животных.

Источник: Комсомольская правда

В России переутвержден список, включающий животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Среди них оказались некоторые виды ящериц, змей и черепах. Об этом свидетельствует распоряжение российского премьера Михаила Мишустина.

Всего в перечне представлена 121 позиция. Например, россиянам запрещено держать дома крокодилов. В список попали и лисы.

Под запретом оказались также некоторые виды рыб. Жители страны не смогут завести скатов, полутораметровых морских окуней и акул. Помимо прочего, в перечне отмечены гиены, слоны, приматы, волки и медведи.

В РФ хотят также расширить список нарушений, попадающих под лишение прав. Проект уже внесли в ГД. Депутаты планируют ужесточить ответственность за создание помех движению машин скорой помощи.