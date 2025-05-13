Daily Mail: супруги из США продали бизнес ради жизни на круизном лайнере

По их словам, такой способ жизни оказался не только захватывающим, но и экономически выгодным — расходы на круиз обходятся им дешевле, чем содержание жилья на Гавайях. Они путешествуют на лайнере Villa Vie Odyssey, маршрут которого рассчитан на 3,5 года и охватывает 425 портов в 147 странах.