Daily Mail: супруги из США продали бизнес ради жизни на круизном лайнере

Американская пара Йохан и Ланетт Канен уже шесть месяцев живёт на круизном лайнере, отправившись в кругосветное путешествие после продажи своего бизнеса, сообщает Daily Mail.
Ранее супруги, обоим по 55 лет, проживали на Гавайях и занимались арендой автомобилей. Однако ради нового образа жизни они решили отказаться от всего имущества и полностью изменить привычный уклад.
По их словам, такой способ жизни оказался не только захватывающим, но и экономически выгодным — расходы на круиз обходятся им дешевле, чем содержание жилья на Гавайях. Они путешествуют на лайнере Villa Vie Odyssey, маршрут которого рассчитан на 3,5 года и охватывает 425 портов в 147 странах.
Канены пользуются пакетом «всё включено», в который входят питание, напитки, уборка и интернет. Стоимость проживания составляет 2716 фунтов в месяц. Супруги считают, что с ростом цен на жильё и развитием удалённой занятости такой формат жизни может вскоре стать трендом.
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