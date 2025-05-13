Индексация пенсий в 2026 году расстроит одну категорию россиян: что известно о будущих выплатах

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии, в том числе выплаты инвалидам и по случаю потери кормильца, были увеличены на 14,75%. С 1 мая предусмотрены дополнительные меры поддержки. Размер социальной пенсии для детей-инвалидов и лиц с инвалидностью с детства I группы составит 21 177,59 рубля, для инвалидов II группы — 8 824,08 рубля. В случаях, когда сумма пенсии оказывается ниже установленного в регионе прожиточного минимума (в 2025 году — 14 554 рубля), гражданам предоставляется социальная доплата.