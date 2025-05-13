Памятник Вечному Ремонту заметили во Владивостоке

В феврале 2025 года горожанам было обещано, что в марте муниципальные бригады уложат оставшиеся бордюры, а апреле — асфальт. Но прогресса горожане не наблюдают и в мае, а затянувшийся на неопределённый срок ремонт мешает пешеходам: по разбитым тротуарам сложно передвигаться маломобильным людям, а на отдельных участках и для полностью здоровых и подвижных пешеходов не осталось места.