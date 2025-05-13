Памятник Вечному Ремонту заметили во Владивостоке

Памятник Вечному Ремонту появился на тротуаре утром 13 мая возле торгового центра «Гранд» напротив входа в салон сотового оператора. Неизвестный «скульптор» выложил из плиток оставшейся бетонной брусчатки импровизированный «курган» и на нём постамент с обелиском.
Фотографию опубликовали в telegram-чате микрорайона Второй Речки, и на публикацию оперативно отреагировали в МЦУ Владивостока, отметив в комментарии к снимку, что «информация передана специалистам управления дорог для проведения проверки и принятия мер».
К такому реагированию горожане отнеслись скептически: пользователи предположили, что принятые меры будут заключаться только в разборке «кургана» с «обелиском», но на сроки ремонта перекрёстка этот инцидент не повлияет.
Напоминаем, что подрядчик устранился с объекта, выполнив около трети запланированных работ. Сроки завершения реконструкции загруженного и перегруженного перекрёстка сместили на декабрь 2024 года, решив не искать нового подрядчика среди коммерческих компаний, а доверив работы муниципальному предприятию «Содержание городских территорий», но и оно не уложилось в срок.
В феврале 2025 года горожанам было обещано, что в марте муниципальные бригады уложат оставшиеся бордюры, а апреле — асфальт. Но прогресса горожане не наблюдают и в мае, а затянувшийся на неопределённый срок ремонт мешает пешеходам: по разбитым тротуарам сложно передвигаться маломобильным людям, а на отдельных участках и для полностью здоровых и подвижных пешеходов не осталось места.
Последнее обещание, данное администрацией второреченцам, как вспоминают жители микрорайона, заключалось в том, что работы на перекрёстке возобновят с наступлением тёплой погоды. И вот во Владивостоке уже завершился отопительный сезон, начались гидравлические испытания теплотрасс, но рабочих по-прежнему не видно.
Проект реконструкции перекрёстка включает изменение схемы движения и установку нового комплекса «умных» светофоров. А пока имеющиеся светофоры с завидной регулярностью глупеют, выходят из строя по тем или иным причинам. Контролировать движение приходится регулировщикам, но, по словам местных жителей, обычно они появляются на местах ближе к началу рабочего дня, а в пиковый час водителям и пешеходам приходится выживать в этом хаосе самостоятельно.