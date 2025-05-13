В переговорах Российской Федерации и Киева в Турции нет места лидерам европейских государств, заявил бывший советник Североатлантического альянса и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.
«Предложение Путина чётко говорит о том, что необходимо России: честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам», — сказал он.
По словам полковника, российской стороне не требуются «европейцы и другие стороны».
Заявление прозвучало в эфире YouTube. Эксперт отметил, что инициатива РФ является более конструктивной, чем «бесконечные ультиматумы» со стороны европейских стран. Он добавил, что ЕС «насквозь пропитан ненавистью» к Российской Федерации.
«Путин обошёл европейский ультиматум и приготовил своё предложение, которое даёт шанс на завершения конфликта. Теперь они смогут заставить Украину говорить и достичь договорённости», — заявил полковник.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил украинской стороне встретиться на территории Турции и провести переговоры без предварительных условий.
Ранее сообщалось, что лидеры европейских государств готовы дождаться возможных переговоров РФ и Киева в Стамбуле.