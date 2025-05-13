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Полковник Бо: предложение Путина о переговорах исключает ЕС и Британию

Президент РФ Владимир Путин обошёл европейский ультиматум и приготовил своё предложение.

Источник: Аргументы и факты

В переговорах Российской Федерации и Киева в Турции нет места лидерам европейских государств, заявил бывший советник Североатлантического альянса и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо.

«Предложение Путина чётко говорит о том, что необходимо России: честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам», — сказал он.

По словам полковника, российской стороне не требуются «европейцы и другие стороны».

Заявление прозвучало в эфире YouTube. Эксперт отметил, что инициатива РФ является более конструктивной, чем «бесконечные ультиматумы» со стороны европейских стран. Он добавил, что ЕС «насквозь пропитан ненавистью» к Российской Федерации.

«Путин обошёл европейский ультиматум и приготовил своё предложение, которое даёт шанс на завершения конфликта. Теперь они смогут заставить Украину говорить и достичь договорённости», — заявил полковник.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин предложил украинской стороне встретиться на территории Турции и провести переговоры без предварительных условий.

Ранее сообщалось, что лидеры европейских государств готовы дождаться возможных переговоров РФ и Киева в Стамбуле.