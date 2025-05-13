Боец Хантер: бойцам ВСУ выдают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев

По его словам, во время службы в ВСУ он сталкивался с тем, что военнослужащим выдавались бронежилеты с погибших и раненых сослуживцев. «У нас были такие, снятые и привезенные из Авдеевки», — сказал Хантер, добавив, что в некоторых бронежилетах были битые пластины. «Но я когда видел, мы их сразу откидывали. Но я видел, что и такое выдают», — отметил боец.