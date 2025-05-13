Бойцам ВСУ выдают снаряжение, снятое с убитых сослуживцев, рассказал военнослужащий с позывным Хантер из добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших украинских солдат.
По его словам, во время службы в ВСУ он сталкивался с тем, что военнослужащим выдавались бронежилеты с погибших и раненых сослуживцев. «У нас были такие, снятые и привезенные из Авдеевки», — сказал Хантер, добавив, что в некоторых бронежилетах были битые пластины. «Но я когда видел, мы их сразу откидывали. Но я видел, что и такое выдают», — отметил боец.
Он также рассказал, что качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ тоже оставляло желать лучшего. «У меня надежды на то, что выдавали в ВСУ, не было … Аптечку, в принципе, и выдавали, но наполнение было, мягко говоря, не очень», — сказал Хантер, отметив, что столкнулся с тем, что то, что выдавали солдатам, было непригодно, передает РИА Новости.
Ранее Хантер сказал, что переходить на российскую сторону людей побуждают такие преступления, как поджог Дома профсоюзов в Одессе.
Боец также рассказывал, что на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали в ВСУ мужчину с микроинфарктом старше 50 лет.