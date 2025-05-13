Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен пообещал не допустить отправки польских войск на Украину и вступления страны в Североатлантический альянс (НАТО). — Мы не можем войти в эту войну, мы не хотим, чтобы нас в нее втянули, мы не хотим, чтобы там гибли польские солдаты, — заявил политик в ходе предвыборных дебатов, его цитирует РИА Новости. 9 мая генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не гарантировал Украине членство в организации как часть мирного соглашения по окончании конфликта с Россией. Он отметил, что вопрос о вступлении Украины в альянс относится к «долгосрочной перспективе». 26 апреля СМИ сообщили, что в ходе переговоров с представителями Украины и стран Европы в Париже и Лондоне члены делегации США подтвердили, что президент страны Дональд Трамп выступает против вступления Украины в НАТО. При этом представители Вашингтона отметили, что следующая администрация Белого дома может принять решение об этом. 21 апреля глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Марку Рютте нужно обратить внимание на слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что вопрос членства Украины в военном блоке не рассматривается, и «перестать валять дурака».