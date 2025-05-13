Вашу недвижимость могут выставить на торги: в каких случаях это возможно

«Одним из таких вариантов, когда у собственника могут не изъять квартиру, а когда ее продают на торгах: часть идет на возмещение штрафов, а часть размещается собственником. То есть, когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — рассказал Олег Бендриков.