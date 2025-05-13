Вашу недвижимость могут выставить на торги: в каких случаях это возможно

Жилье собственника из РФ могут продать на торгах. Такое возможно в нескольких случаях. Одним из наиболее частых является сделанная незаконная перепланировка жилья. В этом случае квартиру могут выставить на торги без согласия собственника, напомнил риелтор Олег Бендриков в беседе с «Лентой.ру».
Второй вариант, при котором владелец может потерять недвижимость, — большой долг перед коммунальными службами. Тогда при продаже квартиры на торгах часть средств пойдет на оплату квитанций, уточнил риелтор. Управляющая компания может также инициировать процесс, чтобы помочь собственнику приобрести другое жилье.
«Одним из таких вариантов, когда у собственника могут не изъять квартиру, а когда ее продают на торгах: часть идет на возмещение штрафов, а часть размещается собственником. То есть, когда сделана незаконная перепланировка квартиры, например, собственнику выдается предписания о том, что он должен все устранить, если он не устраняет, должны квартиру выставить на продажу», — рассказал Олег Бендриков.
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