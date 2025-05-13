Экс-кадровик Минобороны задолжал более 60 тысяч за ЖКХ

В 2025 году московские судебные приставы начали исполнительное производство по взысканию долга. Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в 80 миллионов рублей, находится в СИЗО с мая 2024 года. При обысках было изъято 100 миллионов рублей наличными, а также драгоценности и предметы роскоши.