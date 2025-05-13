В Перми суд пояснил отказ о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора ПГНИУ

Дмитрий Красильников исковые требования своих бывших коллег не признал. Суд согласился с его позицией и посчитал, что ректор вуза имел право издавать приказы о надбавках в силу своих полномочий. Заседаний двухуровневой комиссии не проводилось, так как отмеченные им сотрудники работали без замечаний. Они имели право получить стимулирующие выплаты.