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В Перми суд пояснил отказ о взыскании 2,2 млн рублей с бывшего ректора ПГНИУ

Мотовилихинский суд опубликовал мотивированное решение по рассмотренному иску.

Источник: Комсомольская правда

Мотовилихинский районный суд Перми опубликовал свое мотивированное решение в отказе взыскания 2,2 млн руб. с бывшего ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова. Месяц назад он рассмотрел исковые требования вуза.

Пермский госуниверситет посчитал бывшего руководителя ответственным за допущенные нарушения в необоснованных стимулирующих выплатах сотрудникам. По мнению представителей вуза, они были произведены без заключений двухуровневой комиссии, которая должна оценивать эффективность труда сотрудников и составлять соответствующие протоколы.

В ходе проверки начисленные выплаты признали неправомерными и вернули в бюджет. Университет посчитал, что деньги необходимо возместить вузу, так как ответственность за допущенные нарушения лежит на бывшем руководителе.

Дмитрий Красильников исковые требования своих бывших коллег не признал. Суд согласился с его позицией и посчитал, что ректор вуза имел право издавать приказы о надбавках в силу своих полномочий. Заседаний двухуровневой комиссии не проводилось, так как отмеченные им сотрудники работали без замечаний. Они имели право получить стимулирующие выплаты.

В деле также не представили доказательства недобросовестности или неразумности действий бывшего ректора, дополнил «Коммерсант-Прикамье». Установленные при проверке казначейством нарушения не являются безусловным основанием для взыскания перечисленной в бюджет суммы с ответчика.

Суд также установил, что вуз начал проверку после подачи иска о взыскании денежных средств. Ее не провели по процедуре, описанной в Трудовом кодексе. Из представленных документов следует, что истец нарушил порядок привлечения ответчика к ответственности по взысканию убытков.