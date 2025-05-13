Сегодня в Уфу прибудет агитпоезд Победы

В поезде 19 вагонов, в числе которых: четыре пассажирских вагона для участников акции, восемь тематических вагонов с интерактивными экспозициями, четыре платформы с образцами исторической военной техники и передвижную платформу-сцену для проведения мероприятий, а также багажный вагон.