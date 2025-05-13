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Сегодня в Уфу прибудет агитпоезд Победы

Тематический поезд Победы прибудет сегодня в Уфу. Специальный состав "Единство в памяти.

Источник: Башинформ

Сила в подвиге!" организован Министерством обороны РФ в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. На железнодорожном вокзале Уфы состав простоит с 9 до 14 часов по местному времени, сообщили в пресс-службе минтранса РБ.

В поезде 19 вагонов, в числе которых: четыре пассажирских вагона для участников акции, восемь тематических вагонов с интерактивными экспозициями, четыре платформы с образцами исторической военной техники и передвижную платформу-сцену для проведения мероприятий, а также багажный вагон.

В тематических вагонах все желающие смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами военных лет, а также с экспозициями различных родов войск. Вход бесплатный.

Как информировал «Башинформ», агитпоезд начал свой путь 19 апреля на Киевском вокзале в Москве. В маршрут включены остановки в 75 городах России. Завершится акция 3 июля на месте старта. Цель — поддержать социально-политическую стабильность в обществе, продемонстрировать успехи и достижения армии и флота, и противостоять попыткам фальсификации истории, сообщил Военный комиссариат Республики Башкортостан.