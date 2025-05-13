Профилактика инсульта: телеведущий Мясников призвал соблюдать ряд правил для сохранения здоровья

Россияне могут защитить себя от инсульта. Чтобы оставаться здоровым дольше, следует следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Такой рекомендацией поделился телеведущий и врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Он описал действенный метод известной поговоркой. По словам врача, нужно «беречь честь смолоду». Однако быстро снизить риск возникновения инсульта не получится, предупредил телеведущий. Образ жизни нужно менять не на месяц или год, а ввести в постоянную привычку.
«Первое, что надо понимать: “Береги честь смолоду”. Это значит, что заниматься профилактикой инсульта нужно задолго до того, как он теоретически мог бы случиться», — уточнил Александр Мясников.
Важно также помнить о правильном режиме труда и отдыха. С 12 мая началась первая в этом месяце полная рабочая неделя. Следующие длинные выходные жителей ожидают в середине июня.