Профилактика инсульта: телеведущий Мясников призвал соблюдать ряд правил для сохранения здоровья

Он описал действенный метод известной поговоркой. По словам врача, нужно «беречь честь смолоду». Однако быстро снизить риск возникновения инсульта не получится, предупредил телеведущий. Образ жизни нужно менять не на месяц или год, а ввести в постоянную привычку.