Бывший омский министр-рыбак показал улов

8 мая в паблике «Рыбалка в Омске» появилась фотоподборка от экс-министра имущественных отношений региона. Вадим Меренков рассказал о старте нового сезона рыбалки и показал шикарный улов. На снимках в руках сибиряка можно увидеть карпа весом 13 кг и не только.