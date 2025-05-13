Бывший омский министр-рыбак показал улов

8 мая в паблике «Рыбалка в Омске» появилась фотоподборка от экс-министра имущественных отношений региона. Вадим Меренков рассказал о старте нового сезона рыбалки и показал шикарный улов. На снимках в руках сибиряка можно увидеть карпа весом 13 кг и не только.
«Дистанция заброса 72 метра. Ловил на бойлы, прикормка — бойлы. С 9.00 до 16.00 один амур — 5 кг, 6 карпов. 2шт — 3 кг, один — 4 кг, два по 6 кг и бигфиш — 13 150 г.!!», — поделился бывший госслужащий.
Позже появилась еще одна публикация с новой подборкой фотографий.
Ранее «КП Омск» рассказала, что при третьей волне паводка вода идет в регион с ГЭС из Казахстана.