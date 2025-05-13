Овечкин обошел Лемье в списке лучших игроков НХЛ по голам в плей-офф

Российский хоккеист и нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во вторник, 13 мая, занял чистое 12-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф. Таким образом он смог превзойти канадского спортсмена и владельца клуба «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье.
Овечкин превзошел показатель канадца во время матча с «Каролина Харрикейнз». «Вашингтон» проиграл его со счетом 5:2, но на 52 минуте россиянин забил шайбу, которая стала второй и последней для его команды в этом матче. Кроме того, она стала для Овечкина 77-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Также спортсмен смог выйти на чистое пятое место по количеству голов в большинстве за карьеру в плей-офф лиги.
Рекордсменом НХЛ по голам в матчах Кубка Стэнли является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы в 208 играх, передает РИА Новости.
6 апреля Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. Свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.