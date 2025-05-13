Овечкин обошел Лемье в списке лучших игроков НХЛ по голам в плей-офф

Овечкин превзошел показатель канадца во время матча с «Каролина Харрикейнз». «Вашингтон» проиграл его со счетом 5:2, но на 52 минуте россиянин забил шайбу, которая стала второй и последней для его команды в этом матче. Кроме того, она стала для Овечкина 77-й в карьере в играх Кубка Стэнли. Также спортсмен смог выйти на чистое пятое место по количеству голов в большинстве за карьеру в плей-офф лиги.