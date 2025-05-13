Жители Новосибирской области стали реже болеть ОРВИ

В Новосибирской области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 8,6% (в сравнении с предыдущей неделей). Отмечается, что становится меньше пациентов всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
При этом, подтверждены 59 случаев гриппа.
Специалисты напоминают, как защититься от ОРВИ: мыть руки с мылом, пользоваться дезинфицирующими салфетками, чаще мыть бытовые поверхности, прикрывать рот при кашле, носить медицинские маски, полноценно спать, проявлять физическую активность, придерживаться основ здорового питания.