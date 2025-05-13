Жители Новосибирской области стали реже болеть ОРВИ

В Новосибирской области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 8,6% (в сравнении с предыдущей неделей). Отмечается, что становится меньше пациентов всех возрастов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.