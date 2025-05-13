Видео танцующего в реальном времени робота Optimus Tesla показал Илон Маск

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал в соцсети X видео, на котором гуманоидный робот Optimus исполняет танец. Предприниматель подчеркнул, что запись сделана в режиме реального времени без ускорения или монтажа.
Маск напомнил, что в 2021 году на презентации концепта робота танцевальный номер исполнял актёр в костюме. Сейчас же аналогичные движения выполняет настоящий робот.
«То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», — отметил американский предприниматель.
Прежде Маск привлек внимание общественности, изменив отображаемое имя в социальной сети X на Горклон Раст (Gorklon Rust). Аналитики предполагают, что новое имя содержит несколько скрытых отсылок. Первая часть — «Gork» — может быть связана с чат-ботом Grok, созданным компанией xAI, принадлежащей Маску. Вторая часть — «Rust» — вероятно указывает на одноименный язык программирования.