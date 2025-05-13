В Ростовской области впервые пройдет фестиваль ГТО для слабослышащих

Участие могут принять люди 18−39 лет (VII-XI ступени), участники с 1−3 группой нарушения слуха. Команды будут сформированы из 12 человек — 5 мужчин, 5 женщин и сопровождающие. Участников ждут классические нормативы — это подтягивания, отжимания. Затем они проверят себя в гибкости и выносливости, а после в плавании и командной эстафете.