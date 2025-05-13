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В Ростовской области впервые пройдет фестиваль ГТО для слабослышащих

Особый спорт: донской регион впервые принимает инклюзивные соревнования ГТО.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область готовится к уникальному спортивному событию — впервые в регионе пройдет фестиваль ГТО для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Участие могут принять люди 18−39 лет (VII-XI ступени), участники с 1−3 группой нарушения слуха. Команды будут сформированы из 12 человек — 5 мужчин, 5 женщин и сопровождающие. Участников ждут классические нормативы — это подтягивания, отжимания. Затем они проверят себя в гибкости и выносливости, а после в плавании и командной эстафете.

Победители поедут на всероссийский этап в Грозный уже в сентябре. Этот фестиваль станет важным шагом в развитии инклюзивного спорта в регионе, демонстрируя, что физическая подготовка доступна каждому.

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