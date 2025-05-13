Овечкин впервые забил в серии плей-офф с «Каролиной»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в серии плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины», отличившись в выездном матче. Однако гол россиянина не помог его команде одержать победу — четвертая игра второго раунда завершилась поражением со счётом 2:5.
У «Каролины» отличились Шейн Гостисбеер (11-я минута), Сет Джарвис (22), Тейлор Холл (49), Шон Уокер (57) и Андрей Свечников (58). За «Вашингтон» шайбы забросили Джейкоб Чикран (46) и Александр Овечкин (53), реализовавший большинство.
Для Овечкина это шестое очко в нынешнем плей-офф (5 голов и 1 передача). Его гол стал 77-м в карьере в матчах плей-офф, благодаря чему он поднялся на 12-е место в истории, обогнав Марио Лемье.
Ранее сообщалось, что Овечкин превзошел достижение нападающего сборной России Павла Дацюка в НХЛ.