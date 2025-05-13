Весеннее очарование хабаровских красоток и золотого заката: яркие фото

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Закатное золото, полупрозрачный туман и очаровательные девушки, купающиеся в последних лучах солнца — всё это создает неповторимую атмосферу. Фотографы, художники и туристы стараются зафиксировать буйство красок в весенние месяцы.
В сумерках Хабаровск представляется идеальным городом и, подобно итальянской Пьенце, скрывает множество интересных уголков, которые заново открываешь, бродя по набережной. Особенно завораживает вид старого утеса в лучах заката. Давайте насладимся вместе магией теплого мая.