Глава венесуэльского государства Николас Мадуро раскритиковал действия европейских политиков, оказывающих давление на Россию в ответ на ее инициативу о прямых переговорах с Украиной, охарактеризовав подобные методы как неприемлемый шантаж, подрывающий международную стабильность. Об этом глава проинформировал в эфире программы «С Мадуро +». «Президент Путин выдвинул серьезное предложение, и тут выходит Европа с шантажом. Неужели народы Европы поддержат ещё одну войну? Почему европейские элиты хотят войны, милитаризма и безумия насилия?» — удивился Мадуро. По оценке политика, европейские элиты впали в состояние «абсолютного безумия», повторяя ошибки XX века и двигаясь по пути дестабилизации. Еще в 2023 году Мадуро назвал российского главу Владимира Путина «великим воином».