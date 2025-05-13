ФСБ: Украинские диверсанты готовили провокации в ДНР в майские праздники

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили крупный тайник украинских диверсантов, расположенный на территории Курахова. Злоумышленники планировали использовать его содержимое в майские праздники. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.
Совместно с сотрудниками ФСБ поисками тайника занимались бойцы подразделений группировки «Восток» Вооруженных сил России.
— в Курахове обнаружен схрон с иностранным вооружением. Оперативниками УФСБ установлено, что тайник был заготовлен для применения диверсионно-террористическими группами противника в период празднования майских праздников на территории республики, — говорится в сообщении.
Оперативники изъяли два пулемета, 20 гранатометов различного типа, 300 иностранных автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины и более 30 гранат различной модификации.
В ведомстве уточнили, что все найденное оружие было произведено в странах Североатлантического альянса (НАТО). Образцы передали на исследование в научно-исследовательские центры Министерства обороны России, передает ТАСС.
5 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского округа, который планировал совершить теракт на Свердловской железной дороге. Через мессенджер Telegram злоумышленник переписывался с украинским куратором, который приказал ему собрать, а затем установить самодельное взрывное устройство, способное повредить железнодорожный состав.