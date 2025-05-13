ФСБ: Украинские диверсанты готовили провокации в ДНР в майские праздники

Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили крупный тайник украинских диверсантов, расположенный на территории Курахова. Злоумышленники планировали использовать его содержимое в майские праздники. Об этом во вторник, 13 мая, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.