В России переутвержден перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В списке — 121 разновидность, попадающая под ограничение Так, россиянам запрещается содержать ряд пресмыкающихся: отдельные виды змей (кобр, мамб, тайпанов и питонов), ящериц (ядозуба и комодского варана) и черепах. Например, нельзя в качестве питомца нельзя держать каймановую черепаху, если размер ее панциря превышает 30 см. Также запрещается содержать любых крокодилов. Между тем млекопитающих среди перечисленных в перечне оказалось больше всего. Так, в список запрещенных попали большие кошки (вроде льва и ягуара), гиены, слоны, носороги, бегемоты, приматы и дикобразы, а также волки, лисы и медведи. Кроме того, в перечень включены некоторые водные животные, такие как тюлени, моржи, ламантины и китообразные, а также скаты, мурены, электрические угри и акулы. Отдельно отмечены морские окуни размером более 1,5 м. В перечень попали также некоторые птицы (страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы и журавли), паукообразные (ядовитые пауки вроде черной вдовы и скорпионы) и земноводные (некоторые виды древесных лягушек). Подчеркивается, что запрет на содержание указанных животных не распространяется на некоторые случаи, в том числе на работу зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов. Напомним, в 2019 году кабмин утвердил аналогичный перечень в рамках предыдущего регулирования. Список был обновлен в соответствии с актуальной версией закона об ответственном обращении с животными. Новое распоряжение правительства вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать в течение шести лет. Ранее сообщалось, каких животных запретят держать россиянам в квартире в 2025 году.