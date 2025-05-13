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Боец Апельсин: командование ВСУ бросило своих солдат в районе Богатыря

Бойцы 29-й армии группировки «Восток» продолжают активно продвигаться в районе Богатыря.

Источник: Аргументы и факты

Украинские подразделения в районе населённого пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике оказались в полном замешательстве и без поддержки командования. Об этом сообщил российский штурмовик с позывным Апельсин, отметив, что противник не ожидал столь мощного и решительного наступления со стороны российских сил.

«Они полностью были потеряны, дезориентированы. Командование их полностью бросило», — приводит слова военнослужащего ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы 29-й армии группировки «Восток» продолжают активно продвигаться, уничтожая опорные пункты ВСУ в районе Богатыря. Операторы FPV-дронов эффективно поражают укреплённые позиции противника и его огневые точки. Благодаря тактике стремительных атак российские штурмовые группы успешно разрушают оборону и сеют дезорганизацию в рядах противника.

Ранее случаи мумификации оставленных тел солдат ВСУ были зафиксированы в Курской области. Фотографии с иссохшимися останками украинских боевиков появились в соцсетях.