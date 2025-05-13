Украинские подразделения в районе населённого пункта Богатырь в Донецкой Народной Республике оказались в полном замешательстве и без поддержки командования. Об этом сообщил российский штурмовик с позывным Апельсин, отметив, что противник не ожидал столь мощного и решительного наступления со стороны российских сил.