РИАН: Бывший главный кадровик МО Кузнецов задолжал 63 тысячи рублей за ЖКХ

В ходе обысков в доме у бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова нашли 100 миллионов рублей. Суд обвиняет фигуранта дела во взяточничестве на сумму в 80 миллионов рублей. По данным следствия, Юрий Кузнецов задолжал и по платежкам ЖКХ. Об этом свидетельствуют документы Федеральной службы судебных приставов, цитирует РИА Новости.
Долг по ЖКХ Юрия Кузнецова составляет 63,7 тысячи рублей. Суд пытается выиграть управляющая компания. Она подала иск еще в 2022 году. Тогда Юрий Кузнецов являлся собственником четвертой доли квартиры и двух мест под автомобили.
«Возбуждено исполнительное производство за неуплату более чем 63,7 тысячи рублей по платежам за жилплощадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию», — сказано в документах.
Московский суд, между тем, продолжает расследовать дело об убийстве иностранного гражданина. Фигурантом стал член Измайловской группировки Григорий Чехонадских. Его подозревают в исполнении заказного убийства.