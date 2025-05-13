РИАН: Бывший главный кадровик МО Кузнецов задолжал 63 тысячи рублей за ЖКХ

В ходе обысков в доме у бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова нашли 100 миллионов рублей. Суд обвиняет фигуранта дела во взяточничестве на сумму в 80 миллионов рублей. По данным следствия, Юрий Кузнецов задолжал и по платежкам ЖКХ. Об этом свидетельствуют документы Федеральной службы судебных приставов, цитирует РИА Новости.