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Госдеп ищет поваров для морпехов, охраняющих посольство США в Киеве

Работникам запрещается находиться на рабочем месте под действием наркотических веществ.

Источник: Аргументы и факты

Госдепартамент Соединённых Штатов находится в поиске компании, которая будет готовить еду для морских пехотинцев, охраняющих посольство США в украинской столице.

Американское внешнеполитическое ведомство подготовило соответствующую заявку.

«Целью настоящего контракта является получение услуг в сфере приготовления пищи для служащих морской пехоты, охраняющих посольство США в Киеве, в месте проживания пехоты», — говорится в заявке.

Поварам запрещается находиться на рабочем месте под действием наркотических веществ. Это является одним из требований к подрядчику.

«Подрядчик не должен позволять своим сотрудникам во время исполнения служебных обязанностей хранить, продавать, употреблять или находиться под воздействием опьяняющих веществ, наркотиков или веществ, оказывающих аналогичное воздействие», — сказано в документе.

Помимо этого, шеф-повар должен уметь готовить блюда «премиум-класса».

Ранее сообщалось, что Зеленского охраняют десантники 22-го полка SAS из Британии.