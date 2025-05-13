Госдеп ищет поваров для морпехов, охраняющих посольство США в Киеве

Госдепартамент Соединённых Штатов находится в поиске компании, которая будет готовить еду для морских пехотинцев, охраняющих посольство США в украинской столице.
Американское внешнеполитическое ведомство подготовило соответствующую заявку.
«Целью настоящего контракта является получение услуг в сфере приготовления пищи для служащих морской пехоты, охраняющих посольство США в Киеве, в месте проживания пехоты», — говорится в заявке.
Поварам запрещается находиться на рабочем месте под действием наркотических веществ. Это является одним из требований к подрядчику.
«Подрядчик не должен позволять своим сотрудникам во время исполнения служебных обязанностей хранить, продавать, употреблять или находиться под воздействием опьяняющих веществ, наркотиков или веществ, оказывающих аналогичное воздействие», — сказано в документе.
Помимо этого, шеф-повар должен уметь готовить блюда «премиум-класса».
Ранее сообщалось, что Зеленского охраняют десантники 22-го полка SAS из Британии.