В России появится закон об искусственном интеллекте

«Для создания единой системы регулирования в сфере ИИ в Российской Федерации необходимо дополнительно разработать комплексный законодательный акт», — передает текст документа ТАСС. Также в документе сказано, что новый законодательный акт должен будет учесть приоритетные отрасли экономики и установить единые правила работы с технологиями ИИ. Ведомство ссылается на Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года как на текущую основу регулирования в этой сфере.