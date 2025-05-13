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В России появится закон об искусственном интеллекте

Минпромторг предложил создать комплексный закон для регулирования всех аспектов использования ИИ, включая этические и социальные нормы. Это следует из ответа ведомства за подписью замминистра Василия Шпака на запрос сенатора Артема Шейкина.

Для регулирования ИИ в РФ необходимо разработать комплексный законодательный акт.

Минпромторг предложил создать комплексный закон для регулирования всех аспектов использования ИИ, включая этические и социальные нормы. Это следует из ответа ведомства за подписью замминистра Василия Шпака на запрос сенатора Артема Шейкина.

«Для создания единой системы регулирования в сфере ИИ в Российской Федерации необходимо дополнительно разработать комплексный законодательный акт», — передает текст документа ТАСС. Также в документе сказано, что новый законодательный акт должен будет учесть приоритетные отрасли экономики и установить единые правила работы с технологиями ИИ. Ведомство ссылается на Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года как на текущую основу регулирования в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Госдума планирует рассмотреть законопроект о внедрении нейросетей в судебную систему, начиная с автоматизации составления судебных приказов. В дальнейшем ИИ может использоваться для упрощения массовых процессов, включая расторжение браков, сообщает MК.RU.