Убивший коллегу омич не смог оспорить приговор

Весной 2023 года одного из жителей Омска насмерть забили пьяные коллеги. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы, уже будучи в больнице. Фигурантам присудили 8 и 10 лет лишения свободы. Вину мужчины не признали, они обвиняли друг друга. Один из убийц попробовал оспорить приговор, но получил отказ.
«Адвокат настаивал на невиновности своего подзащитного и утверждал о нанесении смертельного удара вторым осужденным. Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции доводы защитника оставила без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ранее «КП Омск» сообщила, что местному бизнесмену Авдошину продлили срок содержания под стражей, мужчину обвиняют в хищении денег у минобороны.