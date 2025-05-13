Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убивший коллегу омич не смог оспорить приговор

Мужчину и его подельника отправили за решетку на долгие годы.

Источник: Комсомольская правда

Весной 2023 года одного из жителей Омска насмерть забили пьяные коллеги. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы, уже будучи в больнице. Фигурантам присудили 8 и 10 лет лишения свободы. Вину мужчины не признали, они обвиняли друг друга. Один из убийц попробовал оспорить приговор, но получил отказ.

«Адвокат настаивал на невиновности своего подзащитного и утверждал о нанесении смертельного удара вторым осужденным. Судебная коллегия по уголовным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции доводы защитника оставила без удовлетворения», — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местному бизнесмену Авдошину продлили срок содержания под стражей, мужчину обвиняют в хищении денег у минобороны.