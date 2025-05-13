Убивший коллегу омич не смог оспорить приговор

Весной 2023 года одного из жителей Омска насмерть забили пьяные коллеги. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы, уже будучи в больнице. Фигурантам присудили 8 и 10 лет лишения свободы. Вину мужчины не признали, они обвиняли друг друга. Один из убийц попробовал оспорить приговор, но получил отказ.