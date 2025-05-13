В Уфе закрыли на реконструкцию парк имени Ленина

В Уфе приступили к благоустройству парка имени Ленина, которое продлится до 2026 года. По данным мэрии столицы Башкирии, реконструкцию проведут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Деньги на ее реализацию выделят из федерального, регионального и местного бюджетов, а также используют частные вложения.
Следить за ходом обновления территории будут представители органов госвласти, общественники, историки и краеведы. Ранее сообщалось, что здесь заменят асфальтовое покрытие и инженерные сети, установят камеры видеонаблюдения и освещение, высадят новые деревья. После обновления в парке появятся новая детская площадка и малые архитектурные формы. Также отремонтируют чаши фонтанов.