В жилом доме 1999 года постройки на юго-востоке столицы заменят все 16 лифтов

В здании 17 этажей и 8 подъездов, по два лифта в каждом. Все 16 подъемников — грузовые и пассажирские — будут заменены специалистами. Работы начались с грузовых лифтов, их уже заменили и перешли к установке пассажирских. Характеристики новых устанавливаемых устройств следующие: грузоподъемность 630 и 400 кг, скорость — 1 м/с.
Новые лифты оснащены инфракрасной завесой, датчики которой не дают дверям закрыться в случае нахождения препятствия в дверном проеме. Кабины останавливаются четко вровень с полом, что позволяет избежать падений и травм. Стены кабин покрашены специальной антивандальной краской. Если лифтовая кабина внезапно останавливается, — загорается аварийное освещение, а также пассажир всегда может выйти на связь с диспетчером. Кнопки с номерами этажей имеют увеличенный размер, подсветку и шрифт Брайля. Во всех лифтах установлен TFT-дисплей, зеркало и поручень на задней или боковой стене.
Жилой дом на улице Перева был возведен в 1999 году по проекту советской типовой серии. Здание сложной формы в плане, нижний этаж выделен декоративным рустом. Пластику фасада определяют ряды лоджий ризалиты. Примечательно, что название улицы, на Перерва связано с историческим именем Юго-Восточной поймы Москва-реки. Ещё в средневековых источниках данная территория к юго-востоку от Москвы того времени звалась Перерва, то есть там, где прерывается Москва-река.