В Хабаровском крае подросток устроил уличные гонки и собрал 15 протоколов

За рулём оказался 19-летний парень, который не проходил обучение в автошколе и не имел прав. Как выяснилось, машину он взял у отца — «просто покататься». Итог: 15 составленных протоколов. Четыре — за выезд на встречную, ещё четыре — за проезд на красный свет, три — за то, что не уступал дорогу пешеходам.