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В Хабаровском крае подросток устроил уличные гонки и собрал 15 протоколов

Юный лихач без прав проехал на «красный» и попытался скрыться от полиции.

Источник: РИА "Новости"

Майские праздники в Комсомольске-на-Амуре закончились незабываемо — особенно для 19-летнего жителя города, который решил покататься по улицам без водительских прав, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции России.

Подросток взял отцовскую машину и вместо мирной прогулки устроил полноценную гонку со штрафами и погоней.

Все началось, когда сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль, нарушающий правила. Вместо того чтобы затормозить, водитель нажал на газ и рванул прочь — началась погоня. На глазах у прохожих машина петляла по улицам, вылетала на встречку, пролетала перекрёстки на красный и игнорировала пешеходов.

Преследование продолжалось около пяти минут. К задержанию подключились несколько экипажей ДПС. Когда автомобиль всё же остановился, юный гонщик попытался сбежать, но далеко уйти не удалось — полицейские его поймали.

За рулём оказался 19-летний парень, который не проходил обучение в автошколе и не имел прав. Как выяснилось, машину он взял у отца — «просто покататься». Итог: 15 составленных протоколов. Четыре — за выезд на встречную, ещё четыре — за проезд на красный свет, три — за то, что не уступал дорогу пешеходам.

На место происшествия прибыл отец нарушителя. Теперь и ему придётся расплатиться — за передачу управления сыну без прав мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Молодого лихача доставили в отдел полиции, где продолжается разбирательство.