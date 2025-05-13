«Аэрофлот» увеличил число международных перелетов по сравнению с внутренними

«Пассажиропоток авиакомпании “Аэрофлот” (MOEX: AFLT) на внутренних рейсах снижается четвертый месяц подряд: в апреле — на 3,3% г/г, до 1,5 млн человек», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании. Отмечается, что в апреле внутренний трафик снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,5 млн человек, тогда как международные перевозки выросли на 15,2%, достигнув 777 тысяч пассажиров.