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Топ-5 главных новостей в Молдове 13 мая 2025: В Молдове начинает резко теплеть — до +24 градусов; молдаванам, чтобы выжить, надо в два раза больше денег, чем на Украине и такой же доход, как в&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 13 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 13 мая 2025:

1. После холода и дождей в Молдове начинает теплеть до +24 градусов: У синоптиков есть для жителей страны хорошая новость.

2. В Молдове, чтобы выжить, надо в два раза больше денег, чем на Украине и почти такой же доход, как в Румынии: Почему у нас жизнь дороже, чем у соседей — сравниваем цены.

3. У вас был праздник с ехидной улыбочкой на устах, а у нас — со слезами на глазах: Как молдавские власти пытаются замылить День Победы и низвести его до Дня Европы.

4. Нашли, чем гордиться: Полиция оштрафовала самых бедных граждан Молдовы на 10 млн леев — теперь выпишут себе премии.

5. В скандальном школьном учебнике по истории утверждается, что приднестровский конфликт 1992 года был войной между Молдовой и Россией: Выясняем, так ли это на самом деле.

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