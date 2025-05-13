Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-выступлении заявил, что европейский ультиматум о прекращении огня фактически являлся частью тщательно разработанной стратегии.
«Размещение иностранных войск за 30 дней кажется маловероятным, но такая возможность есть, особенно если учитывать факт присутствия французских военных в Румынии», — сказал эксперт.
По мнению аналитика, Москва абсолютно верно поступила, отвергнув ультимативные требования Европы.
«Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта», — заключил Меркурис.
Ранее Меркурис в очередной раз выразил поддержку России. Так, аналитик подчеркнул, что российский глава Владимир Путин в своем мгновенном обращении к СМИ четко назвал свою позицию, не оставив западным странам пространства для обходных путей.