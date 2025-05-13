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Аналитик Меркурис: Запад приготовил план на случай прекращения огня на Украине

В Британии раскрыли план Запада по прекращении огня на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-выступлении заявил, что европейский ультиматум о прекращении огня фактически являлся частью тщательно разработанной стратегии.

«Размещение иностранных войск за 30 дней кажется маловероятным, но такая возможность есть, особенно если учитывать факт присутствия французских военных в Румынии», — сказал эксперт.

По мнению аналитика, Москва абсолютно верно поступила, отвергнув ультимативные требования Европы.

«Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта», — заключил Меркурис.

Ранее Меркурис в очередной раз выразил поддержку России. Так, аналитик подчеркнул, что российский глава Владимир Путин в своем мгновенном обращении к СМИ четко назвал свою позицию, не оставив западным странам пространства для обходных путей.