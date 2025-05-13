Актуальная информация по паводкам и лесным пожарам в Башкирии на 13 мая

Сегодня утром, 13 мая, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что в республике полностью устранены последствия весеннего половодья. Вчера была открыта дорога к садовому некоммерческому товариществу в Уфе, которая ранее была подтоплена. На данный момент все связанные с паводком ситуации сняты с контроля.
За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано лесных пожаров. Единственное возгорание сухой растительности произошло в Кушнаренковском районе.
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