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Актуальная информация по паводкам и лесным пожарам в Башкирии на 13 мая

В Башкирии не осталось связанных с паводком ситуаций.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 13 мая, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что в республике полностью устранены последствия весеннего половодья. Вчера была открыта дорога к садовому некоммерческому товариществу в Уфе, которая ранее была подтоплена. На данный момент все связанные с паводком ситуации сняты с контроля.

За прошедшие сутки в регионе не зарегистрировано лесных пожаров. Единственное возгорание сухой растительности произошло в Кушнаренковском районе.

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