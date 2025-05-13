Актуальная информация по паводкам и лесным пожарам в Башкирии на 13 мая

Сегодня утром, 13 мая, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что в республике полностью устранены последствия весеннего половодья. Вчера была открыта дорога к садовому некоммерческому товариществу в Уфе, которая ранее была подтоплена. На данный момент все связанные с паводком ситуации сняты с контроля.