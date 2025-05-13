Трое подростков потерялись в горах Алматы

«В дежурный пост Медео оперативно-спасательного отряда РОСО МЧС поступило сообщение о том, что трое молодых людей 2004, 2006 г.р. при спуске с пика Фурманова в Талгарском районе потеряли ориентир и заблудились. Геолокация пострадавших была передана спасателям», — говорится в сообщении.