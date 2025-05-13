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Трое подростков потерялись в горах Алматы

Алматы. 13 мая. КазТАГ — Трое подростков заблудились при спуске с пика Фурманова в горах в Алматинской области, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: limpopo.kz

«В дежурный пост Медео оперативно-спасательного отряда РОСО МЧС поступило сообщение о том, что трое молодых людей 2004, 2006 г.р. при спуске с пика Фурманова в Талгарском районе потеряли ориентир и заблудились. Геолокация пострадавших была передана спасателям», — говорится в сообщении.

По данным, на место происшествия выехала группа спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.

«Специалисты Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС обнаружили подростков. Один из них получил травму подвернул ногу. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь на месте и организовали спуск группы вниз по ущелью», — сказано в сообщении.