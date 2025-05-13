Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЦБТ объяснили, в каком случае проход в ночные клубы в России будет по биометрии

ЦБТ: в РФ могут ввести проход в ночные клубы по биометрии при наличии запроса.

Источник: Комсомольская правда

В России могут ввести проход в ночные клубы по биометрии, если у представителей отрасли в добровольном порядке проявят такой интерес. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Центра биометрических технологий (ЦБТ).

В компании отметили, что пока заявок на установку такого сервиса для подтверждения возраста от клубов не поступало.

«Но мы готовы рассмотреть возможность внедрения соответствующего сервиса в качестве добровольной меры при наличии интереса со стороны отрасли», — сообщили в ЦБТ.

В компании отметили, что биометрию можно применять везде, где необходима надежная система управления доступа. Так, например, она в этом году уже появится на кассах самообслуживания одной из крупнейшей торговой сети.

Накануне заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что биометрия может стать альтернативным способом идентификации граждан при покупке товаров с возрастным ограничением.