Военная операция в ливийском Триполи завершилась: что произошло

ВС Индии ударили в ответ на неудачные попытки Пакистана атаковать беспилотниками в ночь с 8 на 9 мая несколько городов Джамму и Кашмира и Пенджаба. Утверждалось, что террористические площадки, расположенные недалеко от линии контроля, в прошлом были центром планирования и осуществления атак против гражданских лиц и сил безопасности Индии.