Министерство обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии официально объявило об успешном завершении военной операции в Триполи. В заявлении ведомства подчеркивается, что отданы распоряжения по завершению оперативного плана для обеспечения безопасности в регионе.
«Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.
Информация о столкновениях в столице появилась ранее. По данным газеты Al Wasat, ночью в городе произошли вооруженные столкновения, особенно в южных районах, где слышалась интенсивная стрельба. В ходе инцидента погиб Абдель Гани аль-Кикли — глава службы безопасности при президентском совете Ливии. Согласно источникам издания, его застрелили в штабе 444-й бригады, подчиненной ливийскому Минобороны.
По данным телеканала Al Mayadeen, столкновения вспыхнули именно после убийства аль-Кикли. В Триполи временно закрыли главный международный аэропорт. Самолеты перенаправлены в Мисурату. Город находится в 200 километрах от столицы Ливии. Власти Триполи рекомендовали жителям оставаться дома. По предварительным данным местной скорой помощи, в результате столкновений пострадали не менее шести человек.
Ранее сообщалось, что 7 мая Минобороны Индии объявило о начале операции «Синдур», в рамках которой были атакованы объекты террористической инфраструктуры в Пакистане. Власти Пакистана ввели 48-часовой запрет на использование воздушного пространства страны, что вызвало временную отмену всех авиарейсов.
ВС Индии ударили в ответ на неудачные попытки Пакистана атаковать беспилотниками в ночь с 8 на 9 мая несколько городов Джамму и Кашмира и Пенджаба. Утверждалось, что террористические площадки, расположенные недалеко от линии контроля, в прошлом были центром планирования и осуществления атак против гражданских лиц и сил безопасности Индии.
Затем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что Белому дому удалось предотвратить страшную ядерную войну между Пакистаном и Индией. По его словам, Америка смогла спасти миллионы невинных людей, и это достижение вызывает у него огромную гордость.