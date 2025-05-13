Тигр в Индии растерзал трех женщин за одно нападение

Уточняется, что нападение совершилось в лесу недалеко от деревни Мендхамал (штат Махараштра) 10 мая. Женщины собирали листья чернодревесной хурмы, когда на них напал тигр. Хищник убил трех девушек и ранил четвертую. Части тел были найдены в зарослях.