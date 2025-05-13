Тигр в Индии растерзал трех женщин за одно нападение

Тигр в Индии растерзал троих женщин и ранил четвертую. Об этом сообщили в издании Times of India.
Уточняется, что нападение совершилось в лесу недалеко от деревни Мендхамал (штат Махараштра) 10 мая. Женщины собирали листья чернодревесной хурмы, когда на них напал тигр. Хищник убил трех девушек и ранил четвертую. Части тел были найдены в зарослях.
— Как только животное будет идентифицировано, мы направим официальный запрос главному инспектору департамента на разрешение поймать и усыпить тигра, — заявили чиновники.
От лап хищника погибли 55-летняя Кантабай Чоудхари, ее 30-летняя невестка Шубханги Чоудхари и 50-летняя Сарика Шенде. Зоологи сообщили, что это первый задокументированный случай в штате, когда одно нападение унесло сразу три жизни.
С 2022 года в штате Махараштра жертвами диких зверей стали более 225 человек, передает издание.
До этого стало известно о том, что лев загрыз 14-летнюю девочку в национальном парке в Кении. Дикое животное утащило девочку из дома на ранчо, которое расположено неподалеку от Найроби.
В ноябре в Индии тигр набросился на пожилого пастуха в штате Махараштра и растерзал его. 72-летний мужчина тогда повел стадо коз на пастбище, находящееся в километре от деревни Ганешпур Патли.