Саперы обнаружили в Курской области беспилотник ВСУ с фашистской свастикой, рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.
По его словам, в конце апреля саперы отряда при выполнении заявки от муниципалитета нашли в одном из населенных пунктов региона ударный украинский беспилотник самолетного типа, на планер которого была нанесена фашистская свастика, передает РИА Новости.
«Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине “нет фашизма”, как говорят», — рассказал Пилат.
Ранее мирные жители села Викторовка в Курской области сообщили, что первые бойцы ВСУ, зашедшие в населенный пункт, были настоящими нацистами со свастикой.
Сообщалось также, что в освобожденных от боевиков ВСУ и иностранных наемников домах мирных жителей в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области были обнаружены свастики, руны и нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках.