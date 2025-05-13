Саперы обнаружили в Курской области беспилотник ВСУ с фашистской свастикой

«Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине “нет фашизма”, как говорят», — рассказал Пилат.