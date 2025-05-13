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Саперы обнаружили в Курской области беспилотник ВСУ с фашистской свастикой

В Курской области саперы нашли ударный украинский беспилотник самолетного типа, на планер которого была нанесена фашистская свастика.

Источник: Аргументы и факты

Саперы обнаружили в Курской области беспилотник ВСУ с фашистской свастикой, рассказал командир сводного отряда разминирования МЧС России с позывным Пилат.

По его словам, в конце апреля саперы отряда при выполнении заявки от муниципалитета нашли в одном из населенных пунктов региона ударный украинский беспилотник самолетного типа, на планер которого была нанесена фашистская свастика, передает РИА Новости.

«Он был весь в свастиках. Боевую часть данного ударного беспилотника мы уничтожили. Попытались сохранить сам корпус, для того чтобы в дальнейшем продемонстрировать и показать, как на Украине “нет фашизма”, как говорят», — рассказал Пилат.

Ранее мирные жители села Викторовка в Курской области сообщили, что первые бойцы ВСУ, зашедшие в населенный пункт, были настоящими нацистами со свастикой.

Сообщалось также, что в освобожденных от боевиков ВСУ и иностранных наемников домах мирных жителей в Николаевке и Старой Сорочине в Курской области были обнаружены свастики, руны и нацистские и языческие лозунги на украинском и английском языках.